Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 52,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 52,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.342 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,20 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.819,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie gibt nach: Jefferies reduziert Ziel für Bayer

Bayer-Aktie schließt leicht im Minus: Bayer zunehmend pessimistischer für 2023