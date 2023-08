Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel kam die Bayer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 52,62 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 52,62 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,67 EUR. Bei 52,46 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.897 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 11,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 69,20 EUR.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.819,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,42 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

