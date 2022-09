Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,06 EUR

0,02% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 54,17 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 54,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 890.036 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 20,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 23,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 78,75 EUR.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.854,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Früher in Rente: Verwirklichen Sie ihren Traum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock