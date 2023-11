Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbußen

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,16 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 40,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 39,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 958.250 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,52 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2023 (39,56 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 1,48 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,00 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 1,13 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,47 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Bayer-Aktie mit leichten Verlusten: US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Aliqopa von Bayer zurückgezogen

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell