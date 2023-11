Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 40,00 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 39,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 133.449 Stück.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 40,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 0,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 63,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Bayer-Aktie mit leichten Verlusten: US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Aliqopa von Bayer zurückgezogen

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell