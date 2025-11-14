Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 28,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 28,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 28,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.015.546 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 29,96 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,69 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 36,40 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,26 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,69 EUR im Jahr 2025 aus.

