Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbußen
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,0 Prozent auf 28,15 EUR.
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 28,15 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.916.790 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,71 Prozent.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 27,36 EUR.
Am 12.11.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR gegenüber -4,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 EUR je Aktie belaufen.
