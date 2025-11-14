Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,68 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 29,68 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 29,56 EUR. Bei 29,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 183.992 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,96 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 0,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 61,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,36 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

