Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 32,03 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 32,03 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 32,07 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 2.235.271 Stück.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2023 (30,22 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 5,65 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,20 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

