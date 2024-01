Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 33,88 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 33,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.006.047 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Gewinne von 93,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 46,70 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

