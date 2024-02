Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,14 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.048.560 Bayer-Aktien.

Bei 61,91 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,40 EUR ab. Mit Abgaben von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 5,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50

Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag