Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 56,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 56,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,26 EUR. Zuletzt wechselten 492.872 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 17,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 20,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.118,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Bayer die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bayer-Aktie sinkt: Union Investment lehnt Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann ab

Februar 2023: Experten empfehlen Bayer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie leichter: Bayer will in diesem Jahr eine Milliarde Dollar für die Pharmaforschung in USA ausgeben

