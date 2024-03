Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 26,00 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 26,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,74 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.153.751 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 58,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,527 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,56 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gibt nach: US-Glyphosatlösung soll wohl rechtlich umgesetzt werden

Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Freundlicher Handel in Europa: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50