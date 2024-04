Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 26,78 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 26,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 363.903 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 131,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,80 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,33 EUR an.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,18 EUR je Aktie.

