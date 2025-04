Bayer Aktie News: Bayer am Mittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,91 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,91 EUR. Bei 21,08 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 20,76 EUR. Bei 20,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 640.236 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 32,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 25,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verloren

Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Bayer-Aktie