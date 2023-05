Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,38 EUR

-2,89% Charts

News

Analysen

Um 11:47 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 52,50 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 52,36 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,10 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.402.833 Aktien.

Am 02.06.2022 markierte das Papier bei 67,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 28,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit Abgaben von 11,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,30 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14.639,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefrot: Jahresziele am unteren Ende der Prognose bestätigt

Ausblick: Bayer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bayer-Aktie sinkt: Bayer startet Phase-III-Studie für verlängertes Eylea-Intervall - Milliardenschwere Kooperation mit Bicycle Therapeuitics

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock