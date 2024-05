Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,96 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 28,96 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 28,41 EUR. Mit einem Wert von 29,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.451.883 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,95 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 47,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,33 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Bayer zum Jahresauftakt über Erwartungen - Bayer-Aktie gibt nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus