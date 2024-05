Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,38 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 29,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.330.142 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 87,03 Prozent zulegen. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Mit Abgaben von 15,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

