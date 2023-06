Bayer Aktie News: Bayer fällt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,78 EUR

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 51,73 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 51,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,74 EUR. Bisher wurden heute 275.181 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gewinne von 26,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 10,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 73,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Das EPS lag bei 2,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14.639,00 EUR umsetzen können.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,99 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

