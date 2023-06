Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,79 EUR

Mit einem Wert von 51,80 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie um 16:27 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 52,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 51,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 642.302 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 21,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 9,85 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,90 EUR.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 14.389,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.639,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

