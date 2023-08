Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 51,91 EUR nach.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 51,91 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 51,83 EUR. Bei 52,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 249.406 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,20 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11.044,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.819,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,42 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie gibt nach: Jefferies reduziert Ziel für Bayer

Bayer-Aktie schließt leicht im Minus: Bayer zunehmend pessimistischer für 2023