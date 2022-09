Bayer Aktie News: Bayer macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,13 EUR

0,32% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,91 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,93 EUR an. Mit einem Wert von 53,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 54.879 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 43,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,75 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 12.819,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.854,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Bayer dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,86 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Früher in Rente: Verwirklichen Sie ihren Traum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com