Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 49,55 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 49,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 560.402 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,74 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 67,80 EUR.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.044,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.819,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Bayer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Aktie aus.

