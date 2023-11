Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittwochmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,75 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,75 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 41,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 650.786 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 37,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 3,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,00 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie verdient. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

