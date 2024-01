Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 33,22 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 33,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 33,05 EUR. Bei 33,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 830.506 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 97,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 46,70 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag