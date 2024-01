Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Vormittag positiv

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,61 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,61 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 33,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 122.139 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 95,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,70 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

