Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 28,71 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 28,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,86 EUR. Mit einem Wert von 28,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.461.848 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,64 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 27,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,56 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,50 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.342,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11.281,00 EUR umsetzen können.

Am 05.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Bayer-Aktie.

