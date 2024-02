Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 28,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 140.294 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 119,19 Prozent Luft nach oben. Bei 27,40 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 2,99 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,50 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge