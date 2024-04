Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 26,32 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,32 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,92 EUR nach. Mit einem Wert von 26,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 907.451 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,91 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,27 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 5,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,33 EUR an.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,85 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.862,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

