Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 26,09 EUR nach.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 26,09 EUR nach. Bei 25,92 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.825.574 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 4,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,33 EUR an.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.862,00 EUR – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

