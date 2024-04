Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Dienstagvormittag

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 26,12 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 26,12 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 26,00 EUR. Bei 26,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 109.096 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Abschläge von 4,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11.862,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

