Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittwochmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 20,76 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,76 EUR ab. Bei 20,52 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 20,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 626.244 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 33,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 11,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,29 EUR aus.

Bayer gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

