Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 28,82 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,7 Prozent auf 28,82 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 28,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.381.741 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 54,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 47,56 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Analyse: Barclays Capital bewertet Bayer-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Bayer-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Bayer-Aktie