Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 29,84 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 29,84 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 29,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90.053 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,95 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Gewinne von 84,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 31.07.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

