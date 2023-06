Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,23 EUR

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 51,95 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 51,77 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.299 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 21,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 10,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 73,90 EUR.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,99 EUR je Bayer-Aktie.

