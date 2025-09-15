Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 27,26 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 27,26 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,25 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 27,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.553 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

