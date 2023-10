Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag fester

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 43,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 43,71 EUR. Bei 43,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.108 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 33,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 43,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,80 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Minus: EU-Staaten stimmen gegen neue Zulassung für Glyphosat

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Bayer-Investment eingebracht

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste