Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,35 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,75 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.049.856 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2023 (39,56 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 2,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,30 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

