Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 57,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 57,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 553.768 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Gewinne von 15,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 46,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 22,87 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.281,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,34 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

