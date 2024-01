Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 33,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 33,10 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,74 EUR nach. Bei 33,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.248.620 Stück.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Gewinne von 98,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,22 EUR fiel das Papier am 29.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,70 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

