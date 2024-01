Bayer Aktie News: Bayer wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 33,13 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 33,13 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 32,74 EUR. Mit einem Wert von 33,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361.387 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 49,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,22 EUR am 29.11.2023. Mit einem Kursverlust von 8,77 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 46,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

