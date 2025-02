Bayer Aktie News: Bayer verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Bayer im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,37 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 21,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 21,15 EUR. Bei 21,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 889.292 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,24 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,82 Prozent sinken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,13 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

