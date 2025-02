Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag leichter

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 21,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,22 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 21,17 EUR ein. Bei 21,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.930 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,23 Prozent.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Am 03.03.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor einem Jahr angefallen

Bayer-Aktie gewinnt: Bayer trennt sich von Kunst - Großteil der Sammlung wird verkauft

Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell