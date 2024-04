Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,49 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 26,49 EUR nach oben. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.267.564 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 61,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,76 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.862,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bayer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

