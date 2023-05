Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,85 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 53,46 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 53,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 906.053 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,49 EUR erreichte der Titel am 02.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 12,64 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14.639,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,01 EUR je Aktie aus.

