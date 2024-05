Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,73 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,73 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,10 EUR zu. Bei 28,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 602.654 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,95 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 91,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

