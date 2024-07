Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,09 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 26,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 432.306 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 51,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 4,31 Prozent wieder erreichen.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,11 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

