Bayer Aktie News: Bayer tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,57 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,88 EUR an. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,55 EUR. Bei 27,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 157.706 Stück.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 50,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 13.05.2025. Das EPS lag bei 1,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 13,74 Mrd. EUR, gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,20 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

