Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 51,13 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 51,13 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,13 EUR an. Bei 50,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 320.450 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,66 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,60 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 08.08.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fällt ans DAX-Ende: Berenberg streicht Kaufempfehlung

Trading Idee: Bayer - Lage trübt sich mit Kursrutsch ein

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht