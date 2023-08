Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag um Nulllinie

So entwickelt sich Bayer

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,05 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 51,05 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 51,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 50,64 EUR. Mit einem Wert von 50,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 560.200 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,60 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.819,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,37 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

